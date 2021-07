‘Aquaman 2’-producent was nooit van plan om Amber Heard te vervangen

FilmNa hun vechtscheiding ging het serieus bergaf met de carrière van Johnny Depp (58), maar over zijn ex-vrouw Amber Heard (35) kunnen we niet hetzelfde zeggen. Terwijl Depp zijn plaats in ‘Fantastic Beasts’ moest afstaan aan Mads Mikkelsen (55) is Heard wél nog te zien in ‘Aquaman 2’.

Amber Heard herneemt binnenkort haar rol als Mera in het vervolg op ‘Aquaman’. Al hoopten heel wat fans van de film dat de actrice niet te zien zou zijn in ‘Aquaman and the Lost Kingdom’. Veel filmfanaten zijn namelijk van mening dat Heard - na haar vete met Johnny Depp - geschrapt moest worden uit ‘Aquaman 2’.

Haar voormalige echtgenoot is immers wel zijn baan kwijt. Depp is binnenkort namelijk niet meer te zien in de ‘Fantastic Beasts’-films. Hij moest zijn rol van Gellert Grindelwald afstaan aan Mads Mikkelsen. Iets wat Peter Safran, één van de producenten van ‘Aquaman’, duidelijk niet veel kan schelen. In een interview met Deadline vertelde de man dat hij nooit van plan was om Amber te vervangen. “Ik denk niet dat we ooit zouden reageren op druk van de fans. Uiteindelijk moet je gewoon doen wat het beste is voor de film.”

Geen waarde

Daarnaast gaf Safran nog aan dat ze zich wel bewust waren van de hele commotie op sociale media. “Maar dat wil niet zeggen dat je ook moet reageren of op hun wensen moet ingaan.” Enkele maanden geleden reageerde ook Amber Heard zelf nog op de ‘eisen’ van de ‘Aquaman’-fans. “Dergelijke geruchten of campagnes dicteren geen beslissingen, want in realiteit hebben ze geen enkele vorm van waarde. Ik kan niet wachten om weer aan de slag te gaan.”

De productie van ‘Aquaman 2’ is eind juni van start gegaan in Londen. Normaal gezien komt het vervolg op 16 december 2022 in de zalen.

