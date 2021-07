Antonio Banderas vervoegt cast ‘Indiana Jones 5'

De productie van de nieuwe ‘Indiana Jones’-film is momenteel in volle gang en de première staat gepland voor 29 juli 2022. Oorspronkelijk was de release voorzien in juli 2021, maar door de coronapandemie werd alles met een jaar uitgesteld. Details over het nieuwe avontuur dat Jones te wachten staat, zijn dan ook nog vaag, net als de details over wie Banderas zal vertolken. De Spaanse acteur zal te zien zijn aan de zijde van Harrison Ford (79), die nog een laatste keer in de huid van de wereldbekende avonturier kruipt.

40 jaar Indiana Jones

De eerste ‘Indiana Jones’-film verscheen in 1981. In ‘Raiders of the Lost Ark’ zette Harrison Ford als Indiana Jones meteen een onvergetelijk en wereldberoemd personage neer. Daarna volgden nog drie films van de franchise in de jaren 80. En dertien jaar geleden vertolkte Ford opnieuw zijn iconische rol in ‘Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull’. Nu, exact 40 jaar nadat de eerste film verscheen, kruipt Harrison Ford voor een laatste keer in de huid van de avonturier.