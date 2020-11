Anne Hathaway zegt sorry na ophef over film ‘The Witches’: “Ik wilde mensen met een beperking niet kwetsen”

TV In 56 landen ‘meest bekeken’, nu ook bij ons: deze Russische Netflix­reeks laat kijkers niet meer los

15 oktober Wat krijg je als een groepje mensen geconfronteerd wordt met het einde van de beschaving na de uitbraak van een dodelijke epidemie? Hoewel het zowaar op een beschrijving van 2020 zou kunnen lijken, is dat toch het fictieve verhaal van de nieuwe Netflixreeks ‘To The Lake’, oorspronkelijk verschenen als ‘Epidemiya’. De Russische serie staat in 56 landen in de lijst van meest bekeken titels, en dat is inmiddels ook bij ons niet anders. Wat maakt ‘To The Lake’ zo uniek?