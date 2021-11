Angelina Jolie reageert op ban ‘Eternals’ in golfstaten: “Trots op Disney, omdat ze alsnog weigeren om dié kus eruit te knippen”

In ‘Eternals’ maken we kennis met de superheld Phastos (Brian Tyree). Hij is openlijk homo en deelt in de film een kus met zijn man. Iets wat in meerdere Golfstaten nog altijd illegaal is. Saudi-Arabië, Koeweit en Qatar hebben daarom de film in alle stilte van hun sites gehaald. In de Verenigde Arabische Emiraten zou de prent voorlopig wel nog uitkomen.