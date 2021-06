Angèle heeft een rol te pakken in de nieuwe musicalfilm ‘Annette’

Geen onbekende

Marion Cotillard en Adam Driver krijgen in de film nog het gezelschap van enkele andere namen. Denk bijvoorbeeld maar aan Simon Helberg, Devyn McDowell en onze eigen Angèle. Voor de zangeres is het meteen ook haar debuut in een live-actionfilm, maar verder is ze geen onbekende in de filmwereld. Eerder speelde ze al mee in de musical ‘Annette’, werd ze gecast voor de serie ‘La flamme’ en mocht ze een stemmetje inspreken in de ‘Toy Story 4'-film. Daarnaast kroop ze in de vijfde ‘Asterix en Obelix’-film in de huid van Falbala, een blonde studente waar Obelix stiekem op verliefd is.