Angèle acteert in nieuwe ‘Asterix en Obelix’-film

FilmDat Angèle talent heeft, is al bewezen. De 25-jarige zangeres uit Ukkel brak slechts drie jaar geleden door, maar mocht ondertussen al samenwerken met internationale sterren zoals Dua Lipa. Nu slaat het Waalse talent een nieuwe weg in, want ze wil naast zingen ook acteren. Binnenkort zullen we haar zien als Falbala in de nieuwe ‘Asterix en Obelix’-film, ‘The Middle Empire’.

Het is niet de eerste keer dat Angèle iets doet in de filmwereld. Eerder speelde ze al mee in de musical Annette, werd ze gecast voor de serie ‘La flamme’ en mocht ze een stemmetje inspreken in de ‘Toy story 4'-film. De zangeres heeft dus duidelijk meer in haar mars dan enkel maar zingen. En ze grijpt meteen hoog met een rol in de vijfde ‘Asterix en Obelix’-film, want de vorige vier films waren steeds een groot succes. Angèle kruipt in de huid van Falbala, een blonde studente waar Obelix stiekem op verliefd is.

In oktober 2019 werd de nieuwe film van Asterix en Obelix, getiteld ‘The Middle Empire’, aangekondigd. Nu is ook de hele cast bekend gemaakt. Guillaume Canet (47) mag niet alleen de gevleugelde helm van de Galliër met de hangende snor opzetten, maar ook de regisseurspet. Gilles Lelouche (48) mag dan weer het kostuum van Obelix dragen. In de vorige films was die rol weggelegd voor Gérard Depardieu (72), maar sinds er een aanklacht tegen hem is ingediend wegens verkrachting en aanranding hebben de makers voor een nieuwe acteur gekozen. Nog een opvallende naam op de lijst is de Zweedse voetballer Zlatan Ibrahimović (39) als het personage Antivirus. Hij maakt daarmee zijn debuut op het grote scherm.

Lees verder onder de Instagrampost

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De opnames gaan op 12 april van start. Normaal gezien waren ze al bezig, maar door de coronapandemie werden ze enkele keren uitgesteld. Er zou gefilmd worden in China en het Franse Bretagne, maar aangezien reizen buiten Europa redelijk onhaalbaar is, zullen de scènes in China gefilmd worden in studio’s in Frankijk. Wanneer de nieuwe film uitkomt, staat nog niet vast, maar hoogstwaarschijnlijk mogen we hem in 2022 verwachten.

LEES OOK: