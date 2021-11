Anemone Valcke werd op de set van ‘Cool Abdoul’ bijgestaan door intimiteitscoach: “Er moet meer naar vrouwen geluisterd worden”

Ze woont al vijf jaar in Brussel, maar Anemone Valcke werd geboren in Gent en groeide er ook op. Ze voelde zich helemaal thuis op de set van de nieuwe Vlaamse film ‘Cool Abdoul’, over het bewogen leven van de Gentse ex-bokser Ismaïl Abdoul: “Ik ken álle plekken uit de film. De scènes in de boksclub werden gedraaid in een voormalige garage aan de Ottogracht. Fijn om deze buurt eens op een andere manier te mogen verkennen”, vertelt Anemone. “De film is trouwens een pareltje geworden, het verhaal ontroert me echt. Over een ex-bokser die op het slechte pad belandt maar door zelfreflectie en discipline toch op het goede pad terechtkomt. De boodschap is: je hebt altijd keuzes. Als je genoeg gelooft in jezelf, kun je keuzes maken waar je zelf blij van wordt.”