Amerikaanse regisseur vol lof over ‘H4Z4RD’: “Een feest voor de ogen”

Regisseur Brian Taylor - die onder meer de ‘Crank’-filmreeks en ‘Jonah Hex' op zijn naam heeft staan - was vol lof over ‘H4Z4RD’. Op Twitter liet hij weten: “De eerste twee films die ik zag op Fantastic Fest zijn verdomde knallers. Zowel ‘Project Wolf Hunting' als ‘H4Z4RD’ zijn een feest voor de ogen op het grote scherm. Rep je dus naar de bioscoop voor ze op de streamingdiensten te zien zijn.”

Mooie woorden voor regisseur Jonas Govaerts en dj Dimitri Vegas, die in ‘H4Z4RD’ zijn filmdebuut maakt. De buitenlandse lof zal ongetwijfeld een flinke opsteker zijn, want in eigen land wist de film niet echt potten te breken. Deze zomer schreven we al dat de film ondermaatse bezoekcijfers haalde. Volgens Alexander Vandeputte, directeur van onder andere de Lumière-cinema’s in Vlaanderen, konden daarvoor verschillende oorzaken aangehaald worden. “Het was bloedheet, en op zulke warme dagen gaat er sowieso een pak minder volk naar de bioscoop. Bovendien was het de eerste zomer dat alles weer mag: van festivals tot grote trouwfeesten en verre reizen. Binnen voor een groot scherm zitten, is dan niet per se het eerste waar mensen aan denken.”

Dat beaamde ook Dimitri Vegas in onze krant. “We wisten vooraf dat we een gigantische gok namen met een release los in zomer. Maar in het najaar wilden we niet in het vaarwater zitten van onder meer ‘Zillion’ en ‘Rebel’, en vorige zomer was qua weer toch zo’n k*tzomer. ‘Waarom durven we het risico niet te nemen?’, dachten we. Tja, we hebben een fout gemaakt met de timing, denk ik.”

De interesse uit het buitenland maakt intussen wel veel goed. Zo zouden er gesprekken aan de gang zijn om een Amerikaanse remake van ‘H4Z4RD’ te maken. “En één van de producenten van ‘Game of Thrones’ vond de film geweldig, net als de producer van ‘Jurassic World’. Ze zijn allemaal lovend over hoe de film in beeld gebracht wordt.”

