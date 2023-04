Amber Heard dan toch niet vervangen in ‘Aquaman 2’: actrice duikt op in nieuwe trailer van de film

Amber Heard is dan toch naast Jason Momoa te zien in de nieuwe trailer van ‘Aquaman 2’. In een reeks nieuwe beelden, die voorgesteld werden op CinemaCon, is te zien hoe de actrice opnieuw in de huid van haar personage Mera komt. Eerder ontkende de ex-vrouw van Johnny Depp al dat ze vervangen zou worden. Al wil dat niet zeggen dat Heard een prominente rol zal hebben in de film. Zo is haar aandeel in de trailer eerder beperkt.