Alweer wachten: nieuwe ‘Star Trek’ en ‘Transformers’-film uitgesteld

Eerder maakte de filmstudio al bekend dat ‘Top Gun: Maverick’ en ‘Mission: Impossible 7' worden uitgesteld naar 2022. De nieuwste ‘Top Gun’ moest normaal op 19 november van dit jaar verschijnen, maar het toenemende aantal coronabesmettingen in de VS stak daar toen een stokje voor.

Nu kondigt Paramount opnieuw het uitstel van twee films aan. ‘Transformers: Rise of the Beasts’ verschijnt pas op 9 juni 2023, in plaats van 24 juni 2022. De film wordt geregisseerd door Steven Caple Jr. (‘Creed II’) en de hoofdrollen zijn voor Anthony Ramos (‘In the Heights’) en Dominique Fishback (‘Judas and the Black Messiah’).