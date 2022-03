Alles wat we weten over de schokkende uithaal van Will Smith tijdens de Oscars: “Zwijg over mijn fucking vrouw!”

FilmDe 94ste editie van de Oscars zit erop. Het was een bewogen editie, en niet alleen vanwege de winnaars. Het was echter vooral de gewelddadige ruzie tussen ‘Beste Acteur’-winnaar Will Smith (53) en presentator Chris Rock die met de meeste aandacht ging lopen. Smith verkocht Rock een rake klap en schold hem uit in het bijzijn van de hele zaal - en de kijkers thuis. Dit is alles wat we tot nu toe weten over het bizarre voorval.

Het was een historische editie van de Oscars, maar om alle foute redenen. Vanochtend zorgden acteur Will Smith, die genomineerd was voor zijn rol in ‘King Richard’, en Oscar-presentator Chris Rock namelijk voor een heuse Oscar-rel.

Toen die laatste op het podium een grapje maakte over het “GI Jane-kapsel” van Jada Pinkett-Smith, de echtgenote van Will, brak de hel los. “Hou de naam van mijn vrouw uit jouw fucking mond”, schreeuwde Will Smith presentator Chris Rock maar liefst twee keer toe. Die laatste was duidelijk even van zijn melk, maar reageerde vervolgens met: “Wauw, dit wordt de meest spraakmakende nacht in de geschiedenis van de Oscars.” Kort daarna werd de uitzending enkele minuten stopgezet. In de Amerikaanse uitzending van de awardshow werd de conversatie weggebiept, waardoor de internationale media - die zich aanvankelijk afvroeg of het om een grapje ging - zich meteen op het voorval stortte. Geruchten over een grap waren trouwens snel de wereld uit, want later op de avond lekten beelden uit waarop te zien was dat Smith een rake klap uitdeelde.

Will Smith geeft Chris Rock een klap.

Om het allemaal nog wat erger te maken, won Smith de award voor ‘Beste Acteur’, voor zijn rol in ‘King Richard’. Een film over het leven van de vader van Venus en Serena Williams. Het was de derde maal dat Smith was genomineerd, maar de eerste keer dat hij de Academy Award won. Tijdens zijn dankwoord rolden de tranen over zijn wangen en maakte hij zijn excuses aan de Academy, maar niet aan Rock.

“Richard Williams verdedigde zijn familie hevig”, aldus Smith in zijn speech, die ongetwijfeld voor heel wat controverse zal zorgen in het licht van zijn uitbarsting. “Ik weet dat als je doet wat wij doen, je om moet kunnen met kritiek en gemene grappen, met mensen die geen respect hebben voor jou en je familie. Je moet glimlachen en doen alsof het oké is. Mijn moeder zei altijd: pas op, want op je hoogtepunt probeert de duivel je te pakken te krijgen. Ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden bij de Academy en bij al mijn mede-genomineerden”, zei hij met tranen in de ogen. Rock kreeg geen excuses. “Kunst imiteert het echte leven: ik kom hier inderdaad over als de gestoorde vader. Liefde laat je gekke dingen doen. Ik hoop dat de Academy mij in het vervolg nog wil uitnodigen.”

De acteur kreeg vervolgens maar weinig applaus, het was ook heel stil tijdens zijn speech. In de zaal leken de aanwezigen zich niet goed raad met het incident. Op sociale media circuleerden al snel foto’s van diverse sterren in shock op het moment dat het gebeurde. Een journalist van The Hollywood Reporter die aanwezig was in de zaal liet op Twitter weten dat Smith na het incident nog steeds in tranen was. Tijdens de eerste reclamepauze die erop volgde zouden Denzel Washington en Tyler Perry naar hem en zijn vrouw toe zijn gekomen om hen te troosten. Ook de manager van Will kwam plots opdagen om de schade op te meten.

Na de pauze maakte presentatrice Amy Schumer nog een grap over het voorval: “Ik was me even aan het omkleden daarnet, heb ik nog iets gemist? De sfeer in de zaal is precies volledig omgeslagen...”

Alopecia

Het verhaal achter zijn uithaal heeft waarschijnlijk iets te maken met de ziekte van Jada. Zij maakte het afgelopen jaar bekend dat ze alopecia heeft, een ziekte waardoor haar haren uitvallen. Daardoor had ze verschillende kale plekken op haar hoofd. Ze voelde zich daar aanvankelijk erg depressief en onzeker over, en besloot uit noodzaak om al haar haren gewoon af te scheren. “Zo heb ik mijn kracht teruggevonden”, zei ze daarover op sociale media. “Je ziet nog altijd dat er op bepaalde plaatsen geen haar groeit, maar het valt veel minder op.” Een Oscargrapje over haar geschoren hoofd viel dus in slechte aarde bij haar man.

Het is bovendien niet de eerste keer dat Chris met Jada lacht tijdens de Oscars. In 2016 stak hij de draak met haar oproep om de Oscars (waarvoor toen vooral witte artiesten genomineerd waren) te boycotten. “Jada Pinkett-Smith die de Oscars boycot, dat is zoals ikzelf die de onderbroek van Rihanna probeert te boycotten: ik ben niet eens uitgenodigd!”

Klacht indienen

Intussen bevestigde het Los Angeles Police Department dat de lokale politie op de hoogte is van “een incident tussen twee aanwezigen op de Oscars”. Het zou inderdaad gaan om één persoon die de andere een klap gaf. “Het slachtoffer heeft tot nu toe geweigerd om klacht neer te leggen”, klinkt het in een verklaring aan de media. “Maar als hij dat op latere datum nog wel wil doen, mag dat uiteraard.”

Academy keurt voorval af

Intussen liet de Academy, de organisatie die de Oscars uitreikt, via Twitter weten dat men het voorval afkeurt. “De Academy staat geen geweld toe, in eender welke vorm”, klinkt het.

