Alle films met elkaar verbonden: zo ziet het kerstuniversum van Netflix eruit

Zo goed als alle kerstfilms die op Netflix te zien zijn, zijn op een of andere manier met elkaar gelinkt. Dat verklapte de streamingwebsite vorig jaar al. “Welkom bij het Netflix’s Holiday Movie Universe", klonk het toen op Twitter. “Een onderling verbonden wereld van acht films (tot nu toe)." Bij het bericht zat een schema dat duidelijk maakte hoe de films precies verbonden waren. Zo is de film ‘A Christmas Prince' op tv te zien in ‘The Princess Switch’, wordt het fictionele koninkrijk Aldovia uit ‘A Christmas Prince’ vermeld in ‘The Knight Before Christmas’ en wordt de film ‘Christmas Inheritance' in zowel ‘The Princess Switch’ en ‘The Holiday Calendar’ bekeken door een van de personages.

Maar het universum stopte vorig jaar natuurlijk niet. Ook dit jaar bracht Netflix weer een hele hoop kerstfilms uit, mét links naar de andere films. Zo zijn de koning en koningin van Aldovia (uit ‘A Christmas Prince’) te zien in ‘The Princess Switch 2'.

Volledig scherm Netflix' Holiday Movie Universe © Netflix

Easter eggs

“Het begon allemaal toen onze producenten een film nodig hadden om op tv te laten zien in ‘The Holiday Calender’ uit 2018", vertelt producente Amanda Phillips Atkins. “Het voelde heel natuurlijk aan om een van onze andere films die te zien waren op Netflix, te tonen. Dat ene idee veranderde al snel in een leuke kans om de verschillende werelden met elkaar te verbinden door in elke film kleine ‘easter eggs’ (verborgen boodschappen, red.) te verstoppen." Maar de producers gingen ook nog een stap verder: ze wilden ervoor zorgen dat ook de verschillende - fictieve - landen waar hun films zich afspeelden, met elkaar verbonden bleven. “In ‘The Knight Before Christmas’ vermeldt het personage van Emmanuelle Chriqui hoe haar familie ooit op reis geweest is naar Aldovia terwijl ze een ornament in de vorm van eikel vasthoudt.” En laat die eikel nu net een belangrijk voorwerp te zijn geweest in ‘A Christmas Prince’.

“In ‘A Christmas Prince: The Royal Baby’ wordt ook onthuld dat Aldovia en Belgravia (waar ‘The Princess Switch’ zich afspeelt, red.) naast elkaar liggen op een wereldkaart", vervolgt Atkins. “We wilden verder gaan dan gewoon onze personages die naar elkaar kijken op een tv. We dachten dat het een geweldige kans zou zijn om een eigen universum uit te bouwen. Niet alleen voor Aldovia, maar voor de hele wereld van onze kerstfilms. Het is zo leuk om de reacties van de fans te zien wanneer ze bij elke nieuwe release weer een connectie ontdekken", besluit Atkins. “En het beste moet nog komen."

Cheat Codes Wie trouwens alle kerstfilms die Netflix te bieden heeft, wil bekijken, kan gebruik maken van een cheat code. The Sun publiceerde onlangs een hele lijst met codes die je kan gebruiken om films of series die eigenlijk niet voor jou beschikbaar zijn, toch te bekijken. Hoe doe je dat? Typ de volgende url in je webbrowser en vervang ‘INSERTNUMBER’ door de gewenste code. http://www.netflix.com/browse/genre/INSERTNUMBER Dit zijn de algemene categorieën: Kerstfilms: 1474017 Romantische kerstfilms: 1394527 Kerstfilms geschikt voor de hele familie: 1394522 En meer specifiek: Kerstfilms voor kinderen van 11 tot 12 jaar: 1477206 Feel-good kerstfilms: 1475066 Kerstfilms voor kinderen van 5 tot 7 jaar: 1477201 Gekke kerstfilms: 1475071 Kerstfilms uit de jaren 1990: 1476024 Britse kerstfilms: 1527064 Kerstfilms voor kinderen van 8 tot 10 jaar: 1477204 Europese kerstfilms: 1527063