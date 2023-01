‘All Quiet On The Western Front’ topfavoriet, veel ‘Black Panther’ en een Belg: dit zijn de Oscarnominaties voor 2023

FilmHet is weer zover: de nominaties voor de 95ste editie van de Oscars zijn bekend. De grootste kanshebbers zijn ‘All Quiet On The Western Front’, ‘Everything Everywhere All At Once’, ‘The Banshees of Inisherin’ en ‘The Fabelmans’. Maar ook ons landje maakt kans op een beeldje, dankzij Lukas Dhondt.

De absolute topfavoriet dit jaar is duidelijk ‘All Quiet On The Western Front’. Een Duitse inzending, die bijna in alle categorieën genomineerd is.

Er is ook goed nieuws voor België, want we zijn genomineerd in de categorie ‘Beste Internationale Film’. Dat dankzij filmmaker Lukas Dhondt, die kans maakt met ‘Close’. Maar gezien ‘All Quiet On The Western Front’ ook kans maakt in dezelfde categorie, is de winkans eerder klein. Maar uiteraard niet onmogelijk.

KIJK. Belgische inzending haalt nominatie voor de Oscars binnen

Actrice Michelle Yeoh maakt dan weer geschiedenis als de eerste Aziatische vrouw ooit die genomineerd is voor ‘Beste Actrice’. Dat voor haar werk in ‘Everything Everywhere All At Once’, die het ook over de hele lijn erg goed doet.

Voor het eerst is ook een superheldenfilm van Marvel een grote aandachtstrekken. ‘Black Panther: Wakanda Forever’ haalde heel wat nominaties binnen, maar helaas niet eentje in de belangrijkste categorie: ‘Beste Film’.

De Oscars zullen live worden uitgezonden op 12 maart vanuit het Dolby Theatre in Hollywood, met talkshowpresentator Jimmy Kimmel als gastheer.

DIT IS DE VOLLEDIGE LIJST MET NOMINATIES

Beste Actrice in een Bijrol

Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever

Hong Chau, The Whale

Kerry Condon, The Banshees of Inisherin

Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All at Once

Stephanie Hsu, Everything Everywhere All at Once

Beste Kostuums

Babylon

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

Everything Everywhere All At Once

Mrs. Harris Goes to Paris

Beste Geluid

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

The Batman

Elvis

Top Gun: Maverick

Beste Soundtrack

All Quiet on the Western Front

Babylon

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Beste Aangepaste Screenplay

All Quiet on the Western Front (Edward Berger, Lesley Paterson & Ian Stokell)

Glass Onion: A Knives Out Mystery (Rian Johnson)

Living (Kazuo Ishiguro)

Top Gun: Maverick (Peter Craig, Ehren Kruger, Justin Marks, Christopher McQuarrie & Eric Warren Singer)

Women Talking (Sarah Polley)

Beste Screenplay

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tár

Triangle of Sadness

Live Action Short Film

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

Beste Geanimeerde Kortfilm

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

The Flying Sailor

Ice Merchants

My Year of Dicks

An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It

Beste Acteur in een Bijrol

Brendan Gleeson, The Banshees of Inisherin

Brian Tyree Henry, Causeway

Judd Hirsch, The Fabelmans

Barry Keoghan, The Banshees of Inisherin

Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once

Beste Originele Song

‘Applause’, Tell It like a Woman

‘Hold My Hand’, Top Gun: Maverick

‘Lift Me Up’, Black Panther: Wakanda Forever

‘Naatu Naatu’, RRR

‘This Is A Life’, Everything Everywhere All at Once

Beste Korte Documentaire

The Elephant Whisperers

Haulout

How Do You Measure a Year?

The Martha Mitchell Effect

Stranger at the Gate

Beste Internationale Film

België, Close

Duitsland, All Quiet on the Western Front

Ierland, The Quiet Girl

Polen, EO

Beste Make-up en Haar

All Quiet on the Western Front

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

The Whale

Beste Productie Design

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

Babylon

Elvis

The Fabelmans

Beste Cinematografie

All Quiet on the Western Front

Bardo

Elvis

Empire of Light

Tár

Beste Visuele Effecten

All Quiet on the Western Front

Avatar

The Batman

Black Panther: Wakanda Foreve

Top Gun: Maverick

Beste Acteur

Austin Butler

Colin Farrell

Brendan Fraser

Paul Mescal

Bill Nighy

Beste Actrice

Cate Blanchett, Tar

Ana de Armas, Blonde

Andrea Riseborough, To Leslie

Michelle Williams, The Fabelmans

Michelle Yeoh, Everything Everywhere All At Once

Beste Regie

The Banshees of Inisherin, Martin McDonagh

Everything Everywhere All at Once, Daniel Kwan and Daniel Scheinert

The Fabelmans, Steven Spielberg

Tár, Todd Field

Triangle of Sadness, Ruben Östlund

Beste Film

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking

Beste Animatiefilm

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Marcel the Shell with Shoes On

Puss in Boots: The Last Wish

The Sea Beast

Turning Red

LEES OOK