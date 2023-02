'All Quiet on the Western Front' grote winnaar en Austin Butler houdt het niet droog: dit waren de BAFTA’s

FILMZondag werden in Londen de prestigieuze BAFTA’s uitgereikt, de Britse variant van de Oscars. ‘All Quiet on the Western Front’ van regisseur Edward Berger was ongetwijfeld de grote winnaar van de avond. De Duitse oorlogsfilm werd bekroond als beste film en sleepte in totaal zeven awards binnen. Ook Austin Butler en Cate Blanchett vielen in de prijzen. Wij geven een overzicht van alle hoogtepunten.

KIJK. De producer van ‘All Quiet on the Western Front’ is duidelijk trots op de award voor beste film

Voor het eerst in zes jaar vond de uitreiking van de beste Britse filmprijzen niet plaats in de Royal Albert Hall. De BAFTA’s werden dit jaar uitgedeeld in de imposante Royal Festival Hall in het Southbank Centre. De ceremonie werd afgetrapt door gastheer Richard E Grant, die in een Batmobile sprong en door de straten van Londen scheurde om te presenteren in de nieuwe locatie. Hij vervolgde zijn komische routine op het podium, waar hij een lange, witte cape aantrok en zichzelf een “mode-icoon” noemde. Daarna maakte hij een grap over de Oscars van vorig jaar, waar Will Smith een klap uitdeelde aan Chris Rock. “Niemand wordt hier vanavond geslagen”, lachte de gastheer, voordat hij zichzelf twee keer sloeg.

Na alle komedie was het tijd voor de prestigieuze uitreiking. Het was ongetwijfeld de avond van ‘All Quiet on the Western Front’. Het epos over de Eerste Wereldoorlog is een verfilming van de roman van Erich Maria Remarque uit 1928. De Netflix-film, met als Duitse titel ‘Im Westen nichts Neues’, sleepte 14 nominaties in de wacht. Dat is een record voor een niet-Engelstalige film. Zeven keer werd die nominatie ook verzilverd. Zo werd de prent verkozen tot beste film en beste film in een andere taal. Daarnaast won ‘All Quiet on the Western Front’ ook de prijs voor beste geluid, beste cinematografie, beste aangepast scenario en beste filmmuziek. De Duitse regisseur en filmmaker Edward Berger won de BAFTA voor beste regisseur.

Volledig scherm James Friend (cinematografie), producer Malte Grunert en regisseur Edward Berger pronken met hun BAFTA. © Photo News

Austin Butler hield het niet droog

De Amerikaanse acteur Austin Butler won de prijs voor beste acteur voor zijn rol in de biopic ‘Elvis’ over de rock-’n-roll-legende. De 31-jarige acteur concurreerde met Colin Farrell, Brendan Fraser, Daryl McCormack, Paul Mescal en Bill Nighy. Hij barstte uit in tranen tijdens zijn emotionele toespraak. “Dit is heel bijzonder”, zei hij, voordat hij regisseur Baz Luhrmann bedankte. “Ik wil ook mijn familie bedanken. Jullie zijn mijn alles. Daarnaast wil ik ook de Presley-familie bedanken. Ik kan jullie niet genoeg bedanken voor de liefde, bedankt voor het delen met mij wie Elvis werkelijk was.” Hij vervolgde: “Ik hoop dat ik jullie trots heb gemaakt. Dit betekent alles voor mij. Heel erg bedankt.” Hij bracht ook een eerbetoon aan de overleden Lisa Marie Presley. “Momenten zoals deze voelen bitterzoet aan. Ik zou willen dat Lisa Marie hier was om deze overwinning met ons te vieren. De momenten die ik met haar heb gespendeerd zal ik koesteren voor de rest van mijn leven.”

Cate Blanchett won de prijs voor beste actrice voor haar rol als de meedogenloze dirigent in ‘Tar’. De 53-jarige De Australisch-Amerikaanse actrice haalde het van Viola Davis, Danielle Deadwyler, Ana De Armas, Emma Thompson en Michelle Yeoh. “Het is zo’n buitengewoon jaar geweest voor vrouwen”, zei ze in haar toespraak. “Aan alle andere actrices die genomineerd waren: de gesprekken met jullie waren opmerkelijk. We weten dat we slechts het topje van de ijsberg zijn.” Zowel Blanchett als Butler zijn met deze overwinning ongetwijfeld een stukje dichter bij hun Oscars.

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm Cate Blanchett. © ANP / EPA

Verkeerde winnaar

Oscarwinnaar Troy Kotsur, die doof is, had de eer om de BAFTA voor beste actrice in een bijrol aan te kondigen. De gebarentaal zorgde voor een miscommunicatie en daardoor werd Carrey Mulligan ten onrechte uitgeroepen als winnaar voor haar prestatie in ‘She Said’. De omroeper corrigeerde de oproep snel en kondigde ‘The Banshees Of Inisherin’-ster Kerry Condon aan als winnaar, die haar prijs vervolgens in ontvangst nam. “Dit is voor mijn zoon, mijn moeder en de kinderen die ervan dromen iets te worden, die ook van Ierland afkomstig zijn”, klonk het in haar toespraak. Tijdens het evenement werd aan de pers uitgelegd dat hoewel Kotsur en de vertaler van de Britse gebarentaal (BSL) het goed hadden gedaan, de vertaler van de Amerikaanse gebarentaal (ASL) een vergissing had gemaakt. Gastheer Richard E Grant grapte later dat hij “een defibrillator had” voor Mulligan.

‘The Banshees of Inisherin’ deed het dan ook uitzonderlijk goed. De film heeft vier BAFTA’s in de wacht kunnen slepen. Naast de award voor beste actrice in bijrol voor Kerry Condon, won ook Barry Keochan de prijs voor beste acteur in bijrol. Het Brits-Ierse tragikomedie werd bekroond tot beste Britse film. Daarnaast kreeg de prent ook de award voor beste originele scenario.

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm Kerry Condon © Photo News

Sandy Powell schreef geschiedenis

Sandy Powell werd geëerd met de BAFTA Fellowship voor haar hele carrière. Ze ontwierp de kostuums voor zeer bekende films, waaronder ‘Shakespeare in Love’, Gangs of New York’, ‘The Aviator’ en ‘The Young Victoria’. Powell werkte in het verleden al vaker samen met topregisseurs Martin Scorsese en Kenneth Branagh. Het markeert de eerste keer dat een kostuumontwerpster de prestigieuze prijs wint. “Het is echt een enorme eer om uitgenodigd te worden om deel uit te maken van zo’n ongelooflijke groep filmmakers. En een nog grotere eer om de eerste kostuumontwerper te zijn”, klonk het in haar toespraak. “Ik accepteer dit namens mijn gemeenschap: de assistenten, coördinatoren, de kleermakers, de snijders, de naaisters en inkopers. Iedereen die dit werk mogelijk maakt.”

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm Sandy Powell © Photo News

Hartverwarmend moment tussen ‘Sex Education’-actrices

‘Sex Education’-ster Emma Mackey heeft zondagavond haar allereerste BAFTA gewonnen. Toen ze werd aangekondigd als de winnaar van felbegeerde Rising Star-prijs, supporterde haar mede-genomineerde en co-ster Aimee Lou Wood heel luid en liet ze zelfs enkele traantjes vallen. Ze fluisterde “ik hou van jou”, terwijl Mackey de prijs in ontvangst nam. “Dit is echt heel bijzonder”, aldus Mackey.

Eerbetoon aan Queen Elizabeth II

Helen Mirren, die zowel een Oscar als een BAFTA heeft gewonnen voor het spelen van de overleden monarch, betrad het podium om diens langdurige relatie met de British Academy te eren. “BAFTA zou niet zijn wat het nu is zonder haar loyale steun”, zei ze. “Hare Majesteit stond voor alles op de eerste rij. Cinema op zijn best doet wat Hare Majesteit moeiteloos deed: ons samenbrengen en ons verenigen in een verhaal. Majesteit, u bent de leidende ster van ons land. Namens BAFTA: bedankt voor alles wat je hebt gedaan voor onze film- en televisie-industrie.” Niet veel later, in de BAFTA Backstage Studio, vertelde Mirren over het eerbetoon. “Ik heb gehuild toen ik het repeteerde”, onthulde de actrice. Prins William en zijn vrouw Kate Middleton zaten ook in het publiek tijdens het emotionele eerbetoon. De twee royals moesten hun tranen bedwingen.

