Algerije haalt ‘Barbie’ na twee weken uit bioscoop

Film Waarom controver­siële film ‘Sound of Freedom’ niet te zien is in België: wij spraken met bioscoopke­ten Kinepolis

Nu de hele ‘Barbenheimer’-heisa wat gaan liggen is en de twee films (‘Barbie’ en ‘Oppenheimer’) veel filmfans naar de bioscopen lokken, is er veel te doen rond de controversiële film ‘Sound of Freedom’. Die kan je echter niet in België bekijken. Wij spraken even met bioscoopketen Kinepolis om uit te zoeken waarom hij nergens te zien is.