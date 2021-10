Alec Baldwin reageert voor het eerst op fatale ongeluk: “Ze was een vriendin”

Alec Baldwin heeft voor het eerst in het openbaar voor de camera gesproken over het fatale schietincident op de filmset van Rust. “Ze was een vriendin van mij", zo zei de acteur over cameravrouw Halyna Hutchins die hij per ongeluk doodschoot op de filmset van de western.

“We waren een zeer, zeer goed geoliede crew die samen een film opnamen en toen vond deze vreselijke gebeurtenis plaats”, aldus Baldwin zaterdag tegen fotografen. Baldwin zei verder dat hij “constant contact” heeft met de nabestaanden, onder wie haar man en 9-jarige zoon. De video met zijn reactie werd verspreid door TMZ.

De acteur trok zich sinds het fatale ongeluk terug met zijn familie in een rustig plaatsje in de Amerikaanse staat Vermont, maar wordt daar achtervolgd door fotografen. Zaterdag stond hij ze voor het eerst te woord aan de zijkant van de weg, in de hoop dat zijn familie nu eindelijk met rust zal worden gelaten. Hij werd vergezeld door zijn vrouw Hilaria, die het onderonsje filmde met haar smartphone, en meerdere keren een poging deed het gesprek af te breken. Volgens Baldwin is hem door de sheriff in Santa Fe opgedragen om de zaak niet publiekelijk te bespreken.

Quote Nu ik al jullie vragen heb beantwoord, vraag ik jullie met klem ons met rust te laten. Alec Baldwin

Contact met nabestaanden

Baldwin noemde het schietincident een gebeurtenis van “één-in-een-biljoen”. “Er gebeuren van tijd tot tijd incidentele ongelukken op filmsets, maar niet zoals dit”, zei hij. Over zijn ontmoeting met de echtgenoot van Hutchins zei hij: “Hij is in shock. We hebben constant contact met hem omdat we ons grote zorgen maken over zijn familie en zijn kind. We wachten reikhalzend af wat het onderzoek zal opleveren.”

Onderzoekers in de staat New Mexico, waar de schietpartij plaatsvond, hebben gezegd dat er “enige zelfgenoegzaamheid” was in de manier waarop met wapens werd omgegaan op de filmset, maar het is nog te vroeg om te bepalen of er aanklachten zullen worden ingediend.

Na het gesprek met de paparazzi vroeg de acteur de aanwezigen om hem en zijn gezin nu met rust te laten. “De enige reden waarom we zijn gestopt, is omdat jullie ons achtervolgden en mijn kinderen aan het huilen zijn in de auto”, aldus de acteur. “Nu ik al jullie vragen heb beantwoord, vraag ik jullie met klem ons met rust te laten.”

