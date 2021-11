Alec Baldwin pleit voor meer politieagenten op filmsets

Het Twitteraccount van Baldwin staat ondertussen op privé, maar de Amerikaanse acteur heeft in totaal nog zo’n miljoen volgers. Er zijn dus nog steeds heel wat mensen die de tweet gezien hebben. Volgens de acteur moeten er in de toekomst politieagenten aanwezig zijn op filmsets waar wapens gebruikt worden. Zij moeten dan in de gaten houden of deze op een veilige en correcte manier gebruikt worden.

Baldwin heeft zich in de afgelopen weken nog niet vaak uitgesproken over het tragische ongeval. Vorige week deelde de acteur een bericht van Terese Davis op zijn Instagramaccount. Davis werkte als kostuumontwerper op de set van ‘Rust’ en was het duidelijk niet eens met het merendeel van haar collega’s. Volgens haar was het namelijk helemaal niet onveilig op de set. Vlak na het overlijden van Halyna Hutchins liet de 63-jarige acteur ook al in een statement weten dat hij er kapot van was.