Alan Rickman verklapte ‘Harry Potter’-regisseurs nooit hoe personage van Snape écht in elkaar zat

FilmAlan Rickman weigerde het lot van zijn ‘Harry Potter’-personage, Severus Snape, te verklappen aan de regisseurs van de film. Dat nieuws werd onthuld tijdens de opnames van de aankomende ‘Harry Potter’-reüniespecial, die in januari bij ons ook te zien zal zijn op Streamz . J.K. Rowling, de auteur van de boeken, nam hem mee uit eten en vertelde hem de plottwist van het personage, lang voordat iemand anders ervan op de hoogte was.

De acteur, die in 2016 op 69-jarige leeftijd overleed, speelde de strenge professor van Zweinstein, die werkte als een van Voldemorts Dooddoeners. Pas door een plotwending in de laatste film (en in het laatste boek) ontdekten fans hoe Severus eigenlijk al die tijd als dubbelspion had gefungeerd om Harry te kunnen beschermen.

Chris Columbus, die de eerste twee films regisseerde, had Rickman gesmeekt om te vertellen waarom hij sommige scènes enkel op een bepaalde manier wou spelen. “Dat vertel ik je later wel”, antwoordde Rickman daar dan op. Maar dat heeft hij dus nooit gedaan. Columbus vertelde eerder dit jaar al in een interview iets gelijkaardigs en gaf toe dat Alans “kleine eigenaardigheden” hem aan het hoofd deden krabben: “J.K. Rowling nam hem mee uit eten en vertelde hem iets over wat er zou gaan gebeuren met Snape gedurende het verhaal. Ik ging daarna naar hem toe en vroeg: ‘Wat was dat?’. En hij zei: ‘Oh, je zult het weten als je het zevende boek leest’.” Daar werd de regisseur niet veel wijzer uit: “Ik regisseer de eerste film, dus met die informatie ben ik niet veel.”

Ook Daniel Radcliffe, Harry Potter zelf, bekende dat hij niet op de hoogte was van de verhaallijn totdat het laatste boek in 2007 in de schappen lag, dagen nadat de film ‘Harry Potter en de Orde van de Feniks’ was uitgekomen: “Enkel Rickman had die inside informatie, en hij heeft het nooit, maar dan ook echt nooit tegen Columbus verteld. Tegen niemand.”

J.K. Rowling onthulde dat ze de ‘topgeheime’ informatie aan Rickman gaf, in een tweet uit 2016. Ze bekende dat ze Rickman had verteld over Snapes blijvende liefde voor Harry’s moeder Lily, die stierf toen ze baby Harry beschermde tegen Voldemort: “Ik vertelde Alan wat er schuilgaat achter het woord ‘altijd’.” Daarmee verwees ze naar een scène in het zevende en laatste deel van de serie, ‘Harry Potter en de Relieken van de Dood’, waarin professor Snape onthult dat hij altijd al verliefd was geweest op Lily, die zijn jeugdvriendin was. Als het schoolhoofd van Zweinstein, Professor Perkamentus, vraagt of hij al die tijd verliefd is geweest op Lily, antwoordt Snape met één woord: ‘altijd’. Het was Snapes liefde voor Lily die hem ertoe bracht zich aan te sluiten bij Perkamentus en de Orde van de Feniks als een soort dubbelagent.

