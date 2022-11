Al meer dan 68.000 bioscoopbezoekers voor Belgische Oscarinzending ‘Close’

Belgische film scoort dit najaar. Eerder schreven we al dat ‘Zillion' een beter openingsweekend had dan blockbuster ‘Top Gun: Maverick' en in z'n eerste week maar liefst 132.000 bezoekers kon trekken. Maar ook die andere Belgische prent, ‘Close', doet het goed in de bioscoop. Lumière maakt bekend dat er in deze eerste week al 68.797 mensen naar de tweede langspeelfilm van regisseur Lukas Dhont kwamen kijken. De film zou bovendien in heel België scoren. “De film is zeer succesvol in Wallonië en de opkomst in Brussel is zelfs spectaculair te noemen. Bovendien weet ‘Close’ zowel de bezoekers van de multiplexen als van de arthouse bioscopen te bekoren.”