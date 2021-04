Aftellen kan beginnen: opnames van ‘W817’-film ‘8eraf!’ zijn begonnen

Vorig jaar lanceerden de acteurs de oproep dat de film enkel gemaakt zou worden indien 50.000 fans op voorhand een ticket kochten. Iets waar liefhebbers van de serie niet lang over getwijfeld hebben, want een maand later was het al zover. Alle personen die reeds een kaartje gekocht hebben, mogen ondertussen luidkeels beginnen juichen. Vandaag zijn de opnames voor de ‘W817’-film ‘8eraf!’ namelijk officieel begonnen.

De film brengt de originele cast van de reeks terug in een nieuw verhaal. Jenne Decleir (Carlo), Govert Deploige (Steve), Kadèr Gürbüz (Birgit), Britt Van Der Borght (Zoë), Danny Timmermans (Tom), Aron Wade (Akke), Machteld Timmermans (Ellen) en Aagje Dom (Jasmijn) spelen de hoofdrollen. Naast de vaste ‘W817’-cast vinden we Clara Cleymans, Sofie Van Moll en Yemi Oduwale terug in belangrijke nevenrollen. De acteurs zelf zijn verder alvast blij dat de opnames eindelijk begonnen zijn. “Het is fantastisch dat we dit waanzinnig filmproject kunnen realiseren dankzij de steun van meer dan 50.000 fans. Vorige jaar zorgde corona er voor dat we de film niet konden draaien, maar van uitstel kwam geen afstel. We hebben het afgelopen jaar vol enthousiasme uitgekeken naar de start van de opnames van de film en we hopen dat de vertoning ervan voor de fans ook iets is om ontzettend hard naar uit te kijken”, klinkt het bij de cast.

Najaar 2021

Hoe gaat het verhaal van de film nu precies? De vrienden zijn elkaar na hun studies uit het oog verloren. Ze volgden elk hun dromen en passies en staan op een kantelpunt in hun leven. Op een dag ontvangen ze een mysterieuze videoboodschap van tech-geek Carlo. Hij nodigt zijn oude kotgenoten uit op een heel speciaal feest voor een ‘bijzondere gelegenheid’. Tijdens een zeer geanimeerd weekend ontdekken Steve, Birgit, Zoë, Tom, Ellen en Jasmijn dat er in al die jaren veel en tegelijkertijd ook weinig veranderd is. Maar waar is Akke? En wat is Carlo eigenlijk echt van plan?

Fans zullen wel nog eventjes moeten wachten op het eindresultaat. Een exacte releasedatum is momenteel nog bekend, maar normaal gezien verschijnt ‘8eraf!’ dit najaar nog in de bioscoop. Bij Kinepolis zijn ze bovendien van plan om de release extra in de kijker te zetten. Wie naar de film komt kijken, kan rekenen op heel wat extra’s en op een exclusief bezoek van de acteurs.

LEES OOK: