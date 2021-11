Advocaten van wapensmid uit film ‘Rust’ beweren dat er mogelijk “sabotage” in het spel was

FILMDe advocaten van Hannah Gutierrez-Reed, die wapenverantwoordelijke was op de set van ‘Rust’, geloven niet volledig dat het schietincident met Alec Baldwin een ongeval was. Dat zeiden ze vandaag op de tv-zender NBC. “Het zou perfect kunnen dat iemand de set wilde saboteren om iets te bewijzen.”

Advocaten Jason Bowles en Robert Gorence vertelden in het programma dat er op de bewuste dag van het schietincident, waarbij acteur Alex Baldwin per ongeluk een cameravrouw doodschoot, tussen 11.00 uur en 13.00 uur gelegenheid was om ongezien bij de kogels te komen. “Het zou perfect kunnen dat iemand de set wilde saboteren om aan te tonen dat ze ontevreden of ongelukkig waren.”

Ook zeggen ze dat hun cliënt op het moment van het fatale schot niet in de buurt was van de set waar het incident plaatsvond, omdat het niet om een opname of repetitie ging, maar een moment om camerastandpunten te testen.

De 24-jarige wapenspecialist Gutierrez-Reed is een van de personen waar de politie onderzoek naar doet vanwege het schietincident van eind oktober. De vrouw heeft geen goede reputatie, zo bleek uit eerdere berichten. Eerder dit jaar werkte Reed bijvoorbeeld als wapenverantwoordelijke voor ‘The Old Way’, een western met Nicolas Cage in de hoofdrol. Hannah vuurde toen twee keer in drie dagen zonder waarschuwing een wapen af in de buurt van de cast en crew.

Als gevolg stormde Nicolas Cage woedend de set af. “Kondig het aan, je blies er mijn f***ing trommelvliezen uit”, schreeuwde de acteur terwijl hij briesend wegstoof. Volgens een crewlid haalde Gutierrez-Reed zich ook de woede van andere crewleden op de hals omdat ze de basisveiligheidsvoorschriften niet volgde voor het gebruik van wapens op de set.

Gutierrez-Reed en assistent-regisseur Dave Halls zijn de laatste personen geweest die het wapen in handen hebben gehad voordat Baldwin er het fatale schot mee loste. Daardoor kwam de 42-jarige cameravrouw Halyna Hutchins om het leven. Tegen Baldwin is geen aanklacht ingediend.

