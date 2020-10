Advocaat van Trump in compromitterende houding in nieuwe ‘Borat’-film

FilmRudy Giuliani (76), advocaat van huidig president Donald Trump (74) en voormalig burgemeester van New York, is het nieuwste slachtoffer van Borat - het alter ego van Sacha Baron Cohen (49). In de film ‘Borat Subsequent Moviefilm’, die vrijdag gelanceerd wordt op Amazon Prime, is de Amerikaan in een gênante positie te zien op bed met de zogezegde dochter van de komiek. Dat schrijft The Guardian.