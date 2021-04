Adil en Bilall zijn volop bezig met de nieuwe ‘Bad Boys’-film: “Will Smith is precies een grote broer voor ons”

We ontmoeten de twee regisseurs op het ‘Point Of U Filmfestival’ in Antwerpen, waar jongeren hun eerste stapjes zetten in de filmwereld. “We hopen voor hen dat dit het begin is van een succesvolle carrière. Van ons zullen ze alvast veel tips krijgen, want in de filmschool hebben wij het meest geleerd van onze docenten die regisseurs waren, zoals Michaël Roskam (48) van ‘Rundskop’.” De jonge filmmakers in spe leren filmen met een Samsung S21, iets wat nog niet bestond toen Adil en Bilall begonnen aan hun opleiding. “Toen wij zestien waren, moesten we aan de slag met een lompe camera en cassetjes, maar ook daar hebben we veel plezier aan beleefd. Zo maakte ik oorlogsfilmpjes waarin mijn broer de hoofdrol speelde. Hij moest lopen, springen en over de grond rollen. Die jongen heeft echt afgezien”, lacht Bilall.