Adil en Bilall willen met 'Rebel' hun verdriet wegspoelen: “Toen het nieuws over 'Batgirl' kwam, ben ik met Will Smith gaan praten”

Film STREAMING­TIP. ‘The United States vs. Billie Holiday’: Andra Day in bloedvorm

Ze werd ooit ontdekt door Stevie Wonder, en staat in Amerika te boek als een ontzettend straffe zangeres. Logisch dus dat Andra Day niet alleen gevraagd werd om de protagoniste te spelen in ‘The United States vs. Billie Holiday’, maar dat ze er ook nog een Oscarnominatie mee versierde.

21 september