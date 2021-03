Adil en Bilall wezen Netflix-hit ‘Lupin’ af: “Dat is effe vloeken”

“Eén keer moesten we toch iets afwijzen: de Netflix-serie ‘Lupin’”, verklappen ze in het Nieuwsblad. “Toen ze ons vroegen, waren we bezig met ‘Grond’. Dat wilden we niet laten vallen. Tot ongeloof van ons Amerikaans team, ja. (hilariteit) En nu is ‘Lupin’ een hit.” De Franse reeks werd in de eerste 28 dagen namelijk al door 70 miljoen mensen bekeken. Dat is beter dan ‘The Queen’s Gambit’ en ‘Bridgerton’, die het ‘maar’ met 60 miljoen mensen moesten doen. “Dat is effe vloeken, maar tegelijk ook niet”, klinkt het bij de regisseurs. “Dit najaar verschijnen ‘Grond’ en ‘Ms. Marvel’ rond dezelfde periode. Je zal zien: dan is het weer onze beurt.”