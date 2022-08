Adil en Bilall over schrappen ‘Batgirl’: “Volgens Warner lag het niet aan ons of aan de kwaliteit van de film”

Begin augustus raakte bekend dat Warner Bros. superheldenfilm ‘Batgirl’ niet zou uitbrengen in de bioscoop of op de streamingdiensten. Een harde dobber voor regisseursduo Adil en Bilall, dat spreekt. Dat de prent niet uitgebracht zou worden was opvallend, aangezien het project al meer dan 70 miljoen dollar gekost had en nog niet eens helemaal afgewerkt was. Maar de beslissing had niets met de regisseurs of de film zelf te maken, vertellen ze nu. “De mannen van Warner hebben ons gezegd: het had niets te maken met jullie talent, het talent van de hoofdrolspeelster of zelfs de kwaliteit van de film”, klinkt het bij El Arbi. “We waren midden in de montage, we hadden nog veel werk te doen. De film was dus zeker niet afgewerkt. Er is ons gezegd dat het een strategische keuze was, een verandering in het management. Ze wilden geld besparen.”