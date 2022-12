Adil & Bilall over geschrapte ‘Batgirl’: “Op een geschifte manier is dit filmgeschiedenis”

Het nieuws raakte amper twee dagen na Adil El Arbi’s huwelijk bekend. “Het was een traumatische gebeurtenis", zegt z'n co-regisseur Bilall Fallah nu in ‘Deadline’. “Er waren zoveel emoties.” Dat beaamt ook El Arbi: “Op dat moment was zoiets redelijk ongezien. Dus op een geschifte manier is dit filmgeschiedenis geworden.”

De twee regisseurs benadrukken dat hun ‘Batgirl', met Leslie Grace in de hoofdrol, nog verre van af was. “Er moest nog veel werk gebeuren, maar ze zeiden dat het simpelweg een financiële beslissing was. Dat is dat. De film kan nooit meer uitgebracht worden.” De kans dat iemand de film ooit te zien krijgt, is dan ook erg klein. “We kunnen niets doen om hen (de studiobazen, red.) te beïnvloeden. Maar misschien helpt als ze Brendan Fraser zien, die misschien een Oscar gaat winnen voor ‘The Whale’. Ook bij ons gaf hij een Oscarwaardige prestatie. Moest de film toch ooit nog uitgebracht worden, is er sowieso nog heel veel werk te doen. Ik weet niet of ze dat wel willen.”

Hoe moeilijk ook, de twee regisseurs trokken zich wel op aan de massale steunbetuigingen die binnenliepen. “We hadden echt het gevoel dat we niet alleen waren, en dat is positief", zegt Fallah. “We zouden graag nog een project van DC doen in de toekomst, maar onze enige eis is dat de film wel degelijk uitkomt. We zijn nog steeds fans van het DC-universum.”

