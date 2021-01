Adil & Bilall krijgen Ensor voor Internationale Doorbraak

Showbizz Adil & Bilall praten voor het eerst over hun grote klus bij Marvel: “Miljarden mensen houden ons in 't oog. Eén fout en ze pakken ons”

29 december Rotjaar 2020 was voor hen professioneel een hoogvlieger. Geopend met een knal - hun film 'Bad Boys for Life' werd een wereldhit - sluiten ze af met de prestigieuze reeks 'Ms. Marvel'. Een primeur, want het is de eerste verfilming van een moslimkarakter uit de Marvel-stal. Voor één keer geen 'putains' en grappen bij Adil en Bilall, ze staan gemillimeterd scherp. "Miljarden mensen houden ons met de laser in 't oog. Eén fout en ze pakken ons."