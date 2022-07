Adil en Bilall geven eerste beelden vrij van hun nieuwste film ‘Rebel’

FILM ‘Fifty Shades of Grey’-regisseur Sam Tay­lor-Johnson maakt biopic Amy Winehouse ‘Back to Black’

Regisseur Sam Taylor-Johnson (55), bekend van de films ‘Fifty Shades of Grey’ en ‘Nowhere Boy’, werkt aan een biopic over de Britse overleden jazz- en soulzangeres Amy Winehouse. Dat meldt ‘Variety’. De titel van de film is ‘Back to Black', een verwijzing naar het bekendste album van Winehouse dat maar liefst zes Grammy Awards binnensleepte.

