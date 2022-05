Adil en Bilall geven de eerste beelden van hun nieuwe film ‘Rebel’ vrij

Vorige week werd de selectie voor het filmfestival van Cannes bekendgemaakt. Nu zijn ook de eerste beelden van ‘Rebel’ te zien. De vijfde langspeelfilm van het regisseursduo Adil & Bilall is net zoals ‘Black’ een productie van Oscarwinnaar Bert Hamelinck en Dimitri Verbeeck voor Caviar (Sound of Metal, War Pony). Aboubakr Bensaihi, Amir El Arbi en Lubna Azabal spelen de hoofdrollen in het familiedrama dat zich afspeelt in Brussel en Syrië. Andere rollen worden vertolkt door onder andere Tara Abboud, Younes Bouab en Saïd Boumazoughe.