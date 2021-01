Adil en Bilal halen zilveren medaille in box office van 2020

De totale box-office opbrengst bedroeg in 2020 in totaal 11,2 miljard euro. Dat klinkt misschien als een groot bedrag, maar het is een daling met 71% in vergelijking met 2019. De film ‘Bad Boys For Life’, die vorig jaar in januari op de wereld werd losgelaten, haalt wel de tweede plek in die lijst. Een zilveren medaille voor Adil en Bilall dus, met een opbrengst van een dikke 426 miljoen dollar, zo'n 348 miljoen euro.

De best scorende film van 2020 was de Chinese ‘The Eight Hundred’, voornamelijk omdat de bioscopen daar veel meer open waren dan in de rest van de wereld. Ook de derde plaats is weggelegd voor een Chinese productie: ‘My People, My Homeland’. ‘Tenet’, de film van Christopher Nolan die het filmjaar moest redden, strandt op een vierde plaats.



Als je enkel naar de Amerikaanse box office-cijfers kijkt, halen Adil en Bilall zelfs de eerste plaats met ‘Bad Boys For Life’. De film bracht er in totaal meer dan 204 miljoen dollar (166 miljoen euro) op daar. Daarmee doen ze het een pak beter dan ‘1917' (met net geen 158 miljoen dollar of 128,7 miljoen euro) en ‘Sonic The Hedgehog’ (met 146 miljoen dollar of 119 miljoen euro).

