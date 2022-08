Adil El Arbi reageert via Instagram op ‘Batgirl’-heisa: “Bedankt voor alle steunberichtjes”

Joaquin Phoenix en Lady Gaga werken aan vervolg van ‘Joker’

Er is een vervolg in de maak van ‘Joker’, de psychologische thriller gebaseerd op één van de bekendste stripschurken ter wereld. Fans zullen echter nog even geduld moeten uitoefenen: de nieuwe film wordt pas op 4 oktober 2024 in Amerikaanse bioscoopzalen verwacht. Dat maakte Warner Bros. woensdag bekend.

4 augustus