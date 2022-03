Adil El Arbi en Bilall Fallah willen met ‘Mocro Maffia’-gang werken

Adil El Arbi en Bilall Fallah lanceerden al heel wat acteurs in België, maar de regisseurs willen graag ook samenwerken met enkele Noorderburen. "Er is enorm veel talent in Nederland", zegt El Arbi tegen het ANP. "Natuurlijk onze bro's Nasrdin Dchar, Achmed Akkabi en al die gasten. Eigenlijk de hele ‘Mocro Maffia’-gang", lacht hij. "Daar zouden we heel graag mee willen werken. We kennen ze al heel lang, dus het zou tof zijn om een keer een project te vinden voor ons samen.”

De komende maanden zijn de twee nog volop bezig met het afronden van de Disney+-serie ‘Ms. Marvel’ en draaien ze de film ‘Batgirl’ voor HBO Max, waardoor ze in een klap betrokken zijn bij de superheldenreeksen van Marvel en DC. "Dat is echt ongelooflijk en super cool", vindt Fallah. "Daar zijn we heel trots op." Maar toch vinden ze het belangrijk om ook nog genoeg producties te maken in België. “Wij vinden het belangrijk om die afwisseling tussen Hollywood en België te hebben.” Zo hebben de twee recent de tv-serie ‘Grond’ gemaakt, die sinds donderdag wereldwijd te zien is op Netflix. "Dan kunnen we weer even uit het Hollywood-systeem komen en onze artistieke vrijheid pakken om films of series te maken die we eigenlijk niet in Hollywood kunnen maken. Dat kan in België zijn, maar ook in Nederland of Europa."