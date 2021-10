Adil El Arbi en Bilall Fallah stellen binnenkort hun ‘Batgirl’-film voor op online event van DC

FILM Tom Cruise leert vliegen met toestel uit WO II voor volgende ‘Mission: Impossible’

14:28 Tom Cruise (59) leert momenteel hoe hij een militair vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog moet besturen voor een stuntscène in een nieuwe ‘Mission: Impossible’. Dat meldt de Britse krant The Sun. Cruise is gespot op een Britse vliegbasis in een Boeing Stearman Model 75 uit 1943.