Adil El Arbi en Bilall Fallah over hun nieuwe film ‘Batgirl’: “Zal pak donkerder worden dan ‘Ms. Marvel’

Eerbetoon

“‘Batgirl’ speelt zich af in Gotham City waardoor het automatisch donkerder gaat worden dan ‘Ms. Marvel’. Daarnaast is het hoofdpersonage ook nog eens ouder. Ze is geen tiener meer en heeft al een job. Maar we zijn wel van plan om ook bij dit project ons handelsmerk op vlak van visualisatie door te drukken. Verder willen we ook een eerbetoon brengen aan de stripboeken, de geanimeerde ‘Batman’-series en de films van Tim Burton.”

In eerdere interviews lieten El Arbi en Fallah al uitschijnen dat ze weinig moeite hadden om het personage van Kamala te begrijpen. Het regisseursduo had in hun leven namelijk al enkele vergelijkbare zaken meegemaakt. In hun interview met ‘/Film’ maakten de twee ook nog duidelijk dat ‘Batgirl’ op verschillende vlakken anders is dan ‘Ms. Marvel’. Volgens El Arbi zal zowel de setting van de film als de leeftijd van het personage een impact hebben op de tone of voice van ‘Batgirl’.