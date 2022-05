Adil achter de camera, kleine broer Amir op voortoneel: wereldpremière ‘Rebel’ in Cannes is familiemomentje voor El Arbi’s

Moest ‘el arbi’ Arabisch zijn voor ‘de film’, je zou het geloven ook. Een leeftijdsverschil van drieëntwintig jaar tussen de grote en de kleine El Arbi, maar de passie voor film overstijgt die generatiekloof sans problème. “Amir is de eerste na mij in onze familie die de passie voor film heeft, dat maakt me wel trots”, vertelt Adil ons in een eerste dubbelinterview met zijn broertje, enkele dagen voor hij met de ploeg van ‘Rebel’ richting Cannes vertrok. “Ik herken mezelf in Amir toen ik zijn leeftijd had: gebeten door cinema, geschiedenis en van al het nieuws op de hoogte willen zijn en dat zìjn ook. (lachje) Door véél naar tv te kijken.” “Élke dag”, pikt Amir en français in - ‘t is zijn eerste interview ooit, maar stress of terughoudendheid is hem vreemd. “Maar ook veel documentaires. Tv in het algemeen heeft een kracht die me inspireert. ‘Pirates of the Caribbean’ heeft mijn leven echt veranderd. Vijf was ik, hooguit zes, toen ik al sketches uit die film nadeed. En als Adil dan binnenkwam in de kamer had ik totaal geen stress, ik genoot zelfs.”