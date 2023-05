Actrice Halle Bailey trekt in vermomming naar bioscoop om ‘The Little Mermaid’ te kijken, fans hebben niets door

TV Crisis in Hollywood: 11.000 film- en tv-schrijvers staken wegens slechte verloning. “Studio’s verdienen miljarden, wij steeds minder”

De Writers Guild van Hollywood heeft de eerste staking in vijftien jaar tijd in gang gezet. In totaal gaat het om zo’n 11.000 film- en tv-schrijvers die het werk neerleggen, omdat hun loon enorm gedaald is sinds de opkomst van streamingplatformen.