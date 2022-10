Actrice die professor Stronk speelde in de ‘Harry Potter’-films onthult hoe weinig ze betaald kreeg

FilmDe ‘Harry Potter’-films hebben miljoenen opgebracht, maar daar kan Miriam Margolyes, die de rol van professor Stronk speelde, niet over meespreken. In een interview vertelde de 81-jarige actrice wat zij overgehouden heeft van haar aandeel in de films. “Ik heb er toen wel om gemopperd.”

Miriam Margolyes was in totaal in twee ‘Harry Potter-films te zien: ‘Harry Potter and the Chamber of Secrets’ en ‘Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2’. “Ik heb maar 60.000 pond (zo’n 69.000 euro) gekregen”, onthult de actrice nu in een interview met ‘The Daily Mail’. “Nu ben ik er niet meer rouwig om, want het heeft mij beroemd gemaakt. Maar destijds heb ik er wel een paar keer om gemopperd.”

Niet onder de indruk

De 81-jarige actrice heeft naar haar mening dan misschien niet zo veel verdiend aan de films, maar dat het op professioneel vlak een groot verschil heeft gemaakt, staat ook voor haar buiten kijf. “Ik had nooit gedacht dat ik ooit zo beroemd zou worden”, aldus Margolyes in ‘The Daily Mail’. “Fans volgen mijn op straat. Allemaal willen ze een foto met professor Stronk.” In haar gesprek maakte de actrice ook nog duidelijk dat fans haar nog steeds om een handtekening vragen. Al was ze zelf iets minder onder de indruk van de films. “Ik ben tijdens beide premières in slaap gevallen”, klinkt het eerlijk.

Bekijk ook: Fans houden eerbetoon voor overleden Robbie Coltrane.

Ondanks de grote populariteit van de films is Miriam zelf niet zo’n grote fan van de ‘Harry Potter’-saga. “Ik kan eerlijk zeggen dat ik nog nooit een film gezien heb. Ik heb ook nog steeds geen enkel boek gelezen.” Ze vervolgt: “Tijdens mijn auditie heb ik toegegeven dat ik niet veel wist over de reeks, maar ze wilden iemand die de rol van een leerkracht kon spelen. Iets wat op mijn lijf geschreven was.”

Eerder deze maand reageerde Margolyes ook nog op het overlijden van haar ‘Harry Potter’-collega Robbie Coltrane, beter bekend als Hagrid. “Hij was een geweldige acteur en een fantastisch mens. Zijn hart en persoonlijkheid waren al even groot als zijn gestalte.” De actrice was naar eigen zeggen boos toen ze vernam dat Coltrane overleden was. “Hij was buitengewoon. Het maakte mij kwaad en verdrietig. Ik hield oprecht van hem en het is ontzettend jammer dat hij er niet meer is.”

LEES OOK: