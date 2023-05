Acteurs uit 'Romeo and Juliet' vangen bot na aanklacht over naaktscène uit 1969

FilmEen Amerikaanse rechter heeft donderdag de klacht van twee acteurs verworpen tegen filmstudio Paramount. Het duo was van mening dat ze seksueel waren uitgebuit toen ze in 1968 als minderjarigen een naaktscène moesten spelen in de film ‘Romeo and Juliet’.

Acteurs Olivia Hussey (72) en Leonard Whiting (72) waren destijds 15 en 16 jaar oud. Het duo stelde dat regisseur Franco Zeffirelli, die in 2019 overleed, beide acteurs er aanvankelijk van had verzekerd dat ze niet bloot in de film hoefden te verschijnen en dat ze huidkleurige onderkleding zouden dragen in de betreffende scène. Maar de dag dat de slaapkamerscène gefilmd zou worden, “smeekte” de regisseur hen naar verluidt om toch naakt te acteren. In de film zijn de blote billen van Whiting en de blote borsten van Hussey te zien.

Omdat Hussey en Whiting “emotionele schade” hadden opgelopen en “kansen hadden mislopen op professioneel gebied” stapten ze jaren later naar de rechtbank. Ze eisten een schadevergoeding van zowat 500 miljoen dollar, aldus ‘Variety’. De rechtbank oordeelde echter dat er onvoldoende bewijs is aangeleverd om aan te tonen dat de scène onvoldoende suggestief is om als illegaal te worden beschouwd.

De advocaat van de acteurs heeft de beslissing van de rechtbank “scherp veroordeeld”. In een verklaring aan persbureau AFP zei hij dat hij de zaak binnenkort voor een federale rechtbank wil brengen. “De uitbuiting en seksualisering van minderjarigen in de filmindustrie moet worden aangepakt en juridisch worden aangepakt om de kwetsbaren te beschermen”, klinkt het.

