Acteurs dolblij met succesvolle openingsweekend ‘The Fast and The Furious 9': “Cinema is back!”

‘F9: The Fast Saga’ is al de negende film uit de franchise ‘The Fast and The Furious’. Normaal gezien moest die al in 2020 uitkomen, maar door het coronavirus werd de première uitgesteld. Afgelopen weekend ging de film dan eindelijk in première. In de bioscoop, want de cinemazalen zijn ook in de Verenigde Staten alweer geopend. En fans zaten duidelijk te wachten op de nieuwe prent met onder meer Vin Diesel in de hoofdrollen, want tijdens het openingsweekend bracht de film in Noord-America al 70 miljoen dollar (58,6 miljoen euro) op. Dat is een record, schrijft The Hollywood Reporter. Zo'n hoog bedrag is al geleden van december 2019, toen ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ uitkwam. Sindsdien werd dat bedrag dus niet meer gehaald - wat ongetwijfeld deels te wijten is aan het coronavirus.