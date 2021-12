Acteurs Aron Wade en Govert Deploige over 20 jaar ‘W817’: “Er waren geen limieten, ik stampte tegen iedereen zijn schenen”

“Eindelijk is het zo ver” zeggen beide acteurs wanneer we hen vragen hoe het voelt om het eindresultaat van de film ‘W817 !-eraf!’ te zien. Dankzij 52.000 fans die in voorverkoop via crowdfunding een kaartje kochten, kon de film gemaakt worden. Het was een werk van lange adem, maar het resultaat mag er zijn. “Ik heb me niet echt moeten voorbereiden” begint Govert. “Tijdens de eerste lezing voelde ik dat Steve terug was, ik moest enkel m’n teksten vanbuiten leren en het spelen. Het kwam vanzelf. Iedereen is ouder geworden, maar het gevoel zat nog allemaal in ons lijf.” “Bij mij juist hetzelfde” pikt Aron in. “‘W817’ is ook nooit echt weggeweest door de heruitzendingen op tv. Ik schrik er telkens nog van hoe jonge mensen de serie kennen.” Naar de reden van het succes moet Aron niet lang zoeken. “De verhaallijnen zijn zo uit het leven gepikt. Iedereen herkent zich wel in iemand. In het echt waren wij zo'n hechte vriendengroep en dat straalden we ook uit op de set.”