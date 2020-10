Acteur Sean Connery (90) overleden

Film 'Julian' van Fleur Pierets verfilmd door Maaike Neuville

23 oktober In september 2019 verscheen het boek ‘Julian’ van Fleur Pierets. Het verhaal kende iedereen toen al: vrouwelijk kunstenaarskoppel Fleur Pierets en Julian P. Boom gingen trouwen in de 22 landen waar het homohuwelijk was toegelaten, maar Julian stierf na het vierde huwelijk. Nu is de start gemaakt om Fleurs boek te verfilmen. ‘Julian’ wordt het regiedebuut van actrice Maaike Neuville (‘De Twaalf’, ‘Red Light’).