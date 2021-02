Acteur Christopher Plummer overleden op 91-jarige leeftijd

CelebritiesDe Canadese acteur Christopher Plummer, die een iconische status verwierf door zijn rol als kapitein von Trapp in ‘The Sound of Music’, is overleden. Hij werd 91. In 2012 won hij een Oscar voor best mannelijke bijrol in ‘Beginners’.

“Chris was een buitengewone man, die heel erg hield van z'n beroep en dat ook respecteerde met behulp van geweldige ouderwetse manier, zelfspot en de muziek van z'n woorden”, laat manager Lou Pitt weten. “Hij was een ‘National Treasure’, die erg genoot van z'n Canadese roots. Door z'n kunst en z'n menselijkheid, raakte hij al onze harten. Zijn legendarische leven zal blijven bestaan voor de komende generaties. Hij zal voor altijd bij ons zijn."

Plummer had een buitengewone staat van dienst. Hij was misschien het meest gekend voor z'n rol als Captain Von Trapp in ‘The Sound of Musical’. Dat erkende hij zelf ook: “Ik kan de rol niet vermijden. Lange tijd werd ik er gek van, maar ik heb er vrede mee genomen. In het begin irriteerde het me. Dan dacht ik: ‘Zien die mensen geen andere films? Is dit de enige die ze ooit gezien hebben?’ Het moest niet eens een film van mij zijn, ik wilde hen gewoon op andere films wijzen die ze moesten zien. Maar ik ben erg dankbaar voor die film, voor regisseur Robert Wise, een echte gentleman, en Julie Andrews, die nog steeds een ongelofelijke vriend is. Ik was waarschijnlijk verschrikkelijk om mee te werken, want ik was zo kwaad dat ze me niet lieten zingen. Ik had daar zo hard aan gewerkt, maar ze hebben me gedubt. De enige reden waarom ik dat verdomde ding deed, was omdat ik dan een musicalfilm kon doen.”

Hij was ook te zien in ‘Insider', ‘A Beautiful Mind’ en ‘Star Trek VI: The Undiscovered Country’. Zelf won hij in 2012 een Oscar voor z'n rol in ‘Beginners’. Daarmee werd hij op 83-jarige leeftijd de oudste acteur die ooit een Oscar voor beste bijrol won. Ook op het toneel was Plummer actief. In z'n carrière won hij maar liefst twee Tony Awards.

Boven de titel

Plummer werd geboren in Toronto, Canada, maar groeide op in Montreal. In 1948 stond hij voor het eerst op het toneel, in de productie ‘Cymbeline’. Pas in 1956 greep hij echter de aandacht van critici, toen hij meespeelde in ‘Henry V’. “Vanaf dat moment stond mijn naam boven de titel", zei Plummer. Twee jaar later maakte hij z’n debuut in film, in ‘Stage Struck’ van Sidney Lumet.

Halverwege de jaren zestig raakte z'n carrière wat in het slop, vertelde hij aan Ageless Magazine: twee mislukte huwelijken (met actrice Tammy Grimes en journaliste Patricia Audrey Lewis) en dronk hij te veel. Dankzij z'n derde vrouw, de Britse Elaine Taylor, slaagde hij er echter in om z'n carrière nieuw leven in te blazen.

Vervanging

In 2017 verving hij de in opspraak gekomen Kevin Spacey in ‘All the Money in the World’, een film van Ridley Scott. Een gewaagde zet, want alle scènes met Spacey waren al opgenomen. “In het begin was ik bezorgd", vertelde Plummer. “Ga ik dit wel allemaal kunnen onthouden? Ik had geen tijd om mijn lijnen te leren. Ik had een of twee dagen voor de opnames begonnen. Maar tot mijn grote opluchting merkte ik dat ik het aankon. Alles werd heel comfortabel gemaakt door Ridley. Hij wilde alles zo makkelijk mogelijk voor me maken, en daar ben ik hem heel dankbaar voor. Maar hij houdt overduidelijk ook van risico’s: hij houdt ervan om dingen te doen waarvan hij niet zeker is dat hij erin zal slagen.” Scott zelf was vooral erg blij met z'n vervanger: “Hij heeft net zoveel charme wanneer hij ‘King Lear’ doet, als wanneer hij te zien is in ‘The Sound of Music’. Hij is een echt kleurboek, hij kan alles.”

Zelf was hij best trots op z'n lange en goedgevulde carrière. “Ik heb dingen gedaan waar ik echt trots op ben", vertelde hij in 2018 al aan The Guardian. “Ik ben erin geslaagd om de cyclus van de geweldige, klassieke rollen af te ronden. Ik heb ze allemaal gespeeld, sommige meer dan één keer.” En hij hield ook van het acteren zelf: “Acteren is nooit saai. We puffen allemaal wel eens van tijd tot tijd, omdat het hard werken kan zijn, maar saai is het nooit. Nooit.”

Hij laat z'n echtgenote Elaine na, en een dochter, Amanda Plummer, die hij met z'n eerste echtgenote kreeg.