In de nieuwe teaser is een emotionele Liz te zien in gesprek met haar oude vrienden Burt en Harold (gespeeld door Christian Bale en John Davod Washington). Ze bevinden zich buiten een café in het Amsterdam van de jaren 30. “Ik weet niet of ik erover kan praten”, zegt Liz in de trailer. “Ik weet niet of hij een natuurlijke dood is gestorven”, vervolgt ze wanneer ze het ogenschijnlijk over haar vader heeft. Voor de rol is Swift gekleed in het donkergroen met een fluwelen sjaal om haar schouders. Haar blonde krullen draagt ze in een hoed.