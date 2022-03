Academy veroordeelt klap van Will Smith en start onderzoek

FILMDe Academy, de organisatie achter de Oscars, start een formeel onderzoek naar het incident met Will Smith tijdens de Oscaruitreiking. “We zullen verdere actie en gevolgen onderzoeken in overeenstemming met onze statuten, gedragsnormen en de wet van Californië.” Smith verkocht presentator Chris Rock een rake klap na een misplaatste grap en schold hem uit in het bijzijn van de hele zaal – en de kijkers thuis.

De Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, de groep die de Oscars uitreikt, laat in een verklaring weten dat ze de klap van Smith veroordeelt en dat er een formeel onderzoek naar het incident is gestart. “We zijn officieel begonnen met een formele beoordeling van het incident en zullen verdere actie en gevolgen onderzoeken in overeenstemming met onze statuten, gedragsnormen en de wet van Californië”, voegde de academie eraan toe.

Smith sloeg Rock in het gezicht op het podium nadat de presentator een grap maakte over de vrouw van de acteur. Jada Pinkett Smith lijdt aan alopecia, ernstige haaruitval. “Hou de naam van mijn vrouw uit jouw fucking mond”, schreeuwde Will Smith presentator Chris Rock maar liefst twee keer toe. Kort daarna werd de uitzending enkele minuten stopgezet. Kort daarna won Smith de award voor ‘Beste Acteur’, voor zijn rol in ‘King Richard’. Tijdens zijn dankwoord rolden de tranen over zijn wangen en maakte hij zijn excuses aan de Academy, maar niet aan Rock.

Oscar kwijt?

Wat de veroordeling precies inhoudt, is nog niet bekend. Het zou wel kunnen dat Smith z'n Oscar moet afgeven. Toch is niet iedereen daarvan overtuigd. Zo verwacht Whoopi Goldberg niet dat Will Smith zijn Oscar weer moet inleveren na het geschil. De actrice is lid van de Academy en dit jaar tevens ‘gouverneur’ van de Oscars. “We gaan die Oscar niet van hem afnemen”, zegt ze in de aflevering van de Amerikaanse tv-show The View van maandag. “Ik ben er zeker van dat er consequenties zullen zijn, maar ik denk niet dat ze dat gaan doen, vooral omdat Chris Rock zei: ‘Luister, ik dien geen aanklacht in’.”

Goldberg, die jaren geleden een Oscar won voor de film Ghost, vindt dat Smith “overreageerde”. “Ik denk dat het een opeenstapeling van dingen was”, zei ze. De actrice merkte op dat Will en Jada Pinkett Smith al meerdere jaren het mikpunt van grappen zijn. “Ik denk dat dit een van die momenten was waarop hij dacht: ‘verdomme, stop gewoon’. Niet iedereen gedraagt ​​zich zoals we zouden willen dat ze zich onder druk gedragen. En hij knapte.”

Niet op de hoogte

Chris Rock was naar verluidt trouwens niet op de hoogte van de ziekte van Jada Pinkett Smith. Smith en Rock zouden elkaar ook niet meer hebben gesproken sinds het incident. Rock zou verbijsterd zijn maar was niet dusdanig van slag dat hij een van de afterparty’s liet schieten. De komiek zei na het incident dat hij niet van plan is aangifte te gaan doen.