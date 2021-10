Academy pleit voor veiligere sets na schietincident Alec Baldwin

FILM Chinese propaganda­film is succesvol­ste film van het moment: Marvel en Bond verslagen

18 oktober De Chinese propagandafilm ‘The Battle at Lake Changjin’ is de ‘verrassende’ kaskraker van het moment. De prent bracht meer op dan blockbusters zoals de Bond-film ‘No Time To Die’ en Marvels ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’. “Het was voor veel Chinezen een patriottische plicht om de film te gaan kijken”, zegt professor in de politieke wetenschappen Stanley Rosen.