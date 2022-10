Aboubakr Bensaihi kruipt in ‘Rebel' in de huid van een IS-strijder: “Zelfs mijn neus gebroken op set, zó diep zijn we gegaan”

Voor de opnames van ‘Rebel’ bleef Aboubakr deels in thuisstad Molenbeek, al werd het strafste gedeelte ingeblikt in Jordanië. “Adil en Bilall hebben er wijken gevonden die recht uit de burgeroorlog in Syrië leken te komen”, vertelt de acteur die we nog kennen van zijn hoofdrol in ‘Black’ zeven jaar geleden - ook van Adil & Bilall. “Tijdens de opnames voélde het ook echt alsof we middenin de oorlog zaten. Ontploffingen hier en daar, alles was écht. Incroyable. Er is zelfs niet gewerkt met een greenkey.” Wel met het Jordaanse leger, zo blijkt. “Zelfs de special forces hebben geholpen om alle oorlogsscènes in elkaar te steken. Na die draaidagen had ik echt tijd nodig om te bekomen, zo heftig.”

Het ging voor de acteur zelfs zo ver dat een vechtscène waarbij zijn neus gebroken werd, hij ook in het écht in de lappenmand terechtkwam. “Honderd keer hadden we die scène gerepeteerd en bij het eerste shot, bám, neus gebroken. Dat shot zit uiteindelijk ook in de film, dat was cooler dan te faken (lachje).” Al moest hij er serieus wat voor over hebben. “Na die opname ben ik in Jordanië naar het hospitaal gemoeten en hebben ze mijn neus geopereerd. Alle andere opnames heb ik nadien dus afgemaakt met een geopereerde neus. Pittig, maar volgens Adil en Bilall ziet mijn neus er wel beter uit nu (lacht).”

Volledig scherm Aboubakr Bensaihi © Maureen De Wit

Was zijn rol in ‘Black’ nog op lagere schoolniveau, zit Aboubakr in vergelijking met ‘Rebel’ op niveau van de universiteit. De twintiger leerde speciaal met de motor rijden, leerde dansen volgens de choreografieën van Sidi Larbi Cherkaoui - hij werkte al met Beyoncé samen - en schreef de stukken rapmuziek die je hoort tijdens de film. “Deze rol is dus niet zomaar acteren”, zegt hij zelf. “Ik ben blij dat Adil en Bilall me deze kans gegeven hebben, een hele eer. En het is een heel mooi visitekaartje. Misschien breien we over enkele jaren hier weer een vervolg aan.”

