Aboubakr Bensaihi kruipt in ‘Rebel' in de huid van een IS-strijder: “De special forces hebben geholpen met de oorlogsscènes”

Film IN BEELD. Uitgeregen­de BV's op première documentai­re ‘Onze Natuur’

Geen bioscoopcomplex, maar wel het openluchttheater Rivierenhof in Deurne vormde vanavond het decor voor de première van ‘Onze Natuur, De Film’, een documentaire over de natuur in België met de stem van Matteo Simoni. En bij de natuur hoort ook regen en dat was ook het weer op deze feestelijke voorstelling. Maar dat hield de aanwezige BV’s niet tegen.

13 september