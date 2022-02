Aanwezigen op de Oscars moeten niét gevaccineerd zijn

FilmVolgens The Hollywood Reporter zouden aanwezigen op de uitreiking van de Oscars op 27 maart niet gevaccineerd hoeven te zijn om binnen te mogen. De organisatie verwacht enkel dat aanwezigen een negatieve PCR-test of een negatieve zelftest kunnen voorleggen op de dag van het evenement. Daarmee zijn de Oscars veel minder streng dan de SAG Awards die later deze maand doorgaan. Opvallend detail: medewerkers van de Oscars moeten wél verplicht gevaccineerd zijn.

Een jaar geleden werden de Oscars nog in beperkte kring uitgereikt wegens corona, maar dit jaar wil de organisatie het opnieuw groots aanpakken, inclusief heel wat beroemde aanwezigen. Maar volgens The Hollywood Reporter is de Academy of Motion Picture Arts and Sciences, de organisatie achter de Oscars, niet van plan om een bewijs van vaccinatie te verplichten om het evenement te mogen bijwonen. In plaats daarvan is men van plan om een negatieve PCR-test of een negatieve zelftest te vragen op de dag van het evenement.

Daarmee houdt de organisatie zich technisch gezien aan de meest recente minimumvereisten wat betreft coronamaatregelen van het Departement van Gezonheid in Los Angeles. Maar de andere grote awardshows die in februari doorgaan, openen hun deuren niet voor iedereen die niet gevaccineerd is. “Alle bezoekers die een ticket hebben, moeten een bewijs van vaccinatie kunnen tonen plus een boostershot (als ze daarvoor in aanmerking komen), een bewijs van een negatieve PCR-test van maximum 48 uur oud én een negatieve zelftest op de dag van het evenement”, staat er te lezen op de website van de SAG Awards, die eind februari plaatsvindt.

De organisatie van de Oscars verwacht dus geen vaccinatiebewijs van zijn bezoekers, maar verplicht daarentegen wel hun eigen werknemers om zich te laten vaccineren. Sommige insiders in de filmindustrie speculeren dat de Academy minder streng is omdat anders heel wat genomineerden in hun bekendste categorieën niet aanwezig zouden zijn. De Academy moet haar officieel beleid rond de coronamaatregelen nog bekendmaken, maar de kans is groot dat het blijft zoals het nu gelekt is. Critici verwachten dat de organisatie daarmee heel wat kritiek zal krijgen in hun besluit om zo anti-vaxxers tegemoet te komen.

