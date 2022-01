Aantal Hollywoodfilms geregisseerd door vrouwen gedaald in 2021

FilmVrouwelijke regisseurs in Hollywood zijn nog steeds in de minderheid en dat aantal is het afgelopen jaar opnieuw gedaald. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Amerikaanse San Diego State University. In 2020 was zo’n 18 procent van de 250 beste Hollywoodfilms geregisseerd door een vrouw, terwijl in 2021 dit al maar 17 procent was.

Het nieuwe Celluloid Ceiling-rapport van de Amerikaanse San Diego State University toont aan dat het aantal vrouwelijke regisseurs het voorbij jaar is gedaald. Bij de 100 best presenterende films in de VS is de daling het sterkst, daarvan werd in 2021 slechts 12 procent geregisseerd door een vrouw. In 2020 was dat zo’n 16 procent, schrijft Deadline.

Dr. Martha Lauzen, de onderzoeker van de studie, zei het volgende: “Schijn bedriegt. Want hoewel Chloé Zhao vorig jaar de Oscar won voor het regisseren van ‘Nomadland’ en Jane Campion dit jaar de koploper is met ‘The Power Of The Dog’, is het percentage vrouwen dat films regisseert in werkelijkheid gedaald in 2021.”

Er is echter wel een stijging opgemerkt in het aantal vrouwen in de filmindustrie in het algemeen wanneer producenten, schrijvers, video-editors en cameravrouwen ook werden meegerekend. Dan springt het aantal in 2021 naar 25 procent, ten opzichte van de 23 procent van 2020. De studie schrijft de stijging toe aan de toename van het aantal vrouwen dat tegenwoordig werkt als uitvoerend producent en producent.

De bioscopen werden de afgelopen twee jaar geteisterd door de coronacrisis, daarom analyseerde de universiteit de traditionele boxoffice-cijfers én de cijfers voor de films die thuis bekeken werden voor de studie. Daaruit blijkt dat vrouwen het vooral beter doen op de streamingdiensten zoals Netflix, waarvan 10 procent regisseurs, 13 procent schrijvers, 21 procent uitvoerende producenten en 19 procent video-editors zijn.

LEES OOK